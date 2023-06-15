Європарламент ухвалив резолюцію, закликаючи прийняти Україну в НАТО після війни

Депутати Європарламенту підтримали резолюцію, в якій закликали почати процес вступу України в НАТО після закінчення війни з росією.

Про це повідомили на сайті органу.

У Європарламенті також вважають, що до набуття Україною членства ЄС та союзники по НАТО мають вести з Києвом перемовини про тимчасові гарантії безпеки. Законодавчий орган ЄС підкреслює, що інтеграція України в НАТО і Євросоюз підвищить рівень регіональної та глобальної безпеки.

Також парламент закликав створити великий пакет заходів з відновлення України, які мають зосередитись на негайній, середньо- та довгостроковій допомозі державі.

Окрім цього, Європарламент висловив сподівання, що перемовини про вступ України в ЄС розпочнуться цього року.

Нагадаємо, деякі країни НАТО тиснуть на президента США Джо Байдена, щоб той підтримав швидший шлях України до членства.

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