Австралійський парламент заборонив росії будувати нове посольство в країні

Парламент Австралії ухвалив закон, який забороняє росії будувати нове посольство біля будівлі цього законодавчого органу через загрозу шпигунства.

Про це повідомляє АР.

«Уряд отримав дуже чіткі рекомендації з безпеки щодо ризику, пов’язаного з російською присутністю так близько до будівлі парламенту», — сказав прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе. Він додав, що уряд Австралії засудужує «незаконне та аморальне вторгнення росії в Україну».

Міністр внутрішніх справ Клер О’Ніл звернулась до парламенту та заявила, що у випадку появи посольства рф так близько до законодавців «можливість шпигунства та іноземного втручання створювала б великі ризики для нації».

«Ми не станемо терпіти шпигунства та іноземного втручання в нашу країну. Ми діятимемо перед лицем небезпеки для нашої демократії та будемо це робити без будь-яких вибачень перед кимось», — наголосила О’Ніл.

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