Польща допоможе відбудувати підтоплене село Інгулець на Херсонщині

Уряд Польщі готовий допомогти відбудувати постраждале від підтоплення село Інгулець на Херсонщині.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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“Інгулець Дар’ївської громади… маю чудову новину! У відбудові населеного пункту допоможуть наші надійні друзі – поляки. Про це домовився з Бартошем Ціхоцкі, послом Республіки Польща в Україні. Він підтвердив, що Польща готова взяти шефство над Інгульцем”, – зазначив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Посадовець оприлюднив відео із підтопленого села, він поспілкувався з місцевими жителями, щоб з перших вуст дізнатися про їх першочергові потреби.
Також Прокудін повідомив, що у цьому селі вже тривають відновлювальні роботи. Відучора Інгулець з газопостачанням, а сьогодні енергетики оперативно підʼєднали село до електропостачання.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС.
За інформацією ОВА, 14 червня станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,13 метра. Це на 32 сантиметри менше, ніж учора ввечері. Динаміка на спад води зберігається.
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