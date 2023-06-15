СБУ затримала колаборантів з Херсонщини, один з яких хотів «сховатися» у Нацгвардії

Служба безпеки України затримала ще двох колаборантів з Херсонщини, які намагалися сховатися від правосуддя.

Щоб відвести від себе підозри, один із фігурантів навіть мобілізувався до лав Національної гвардії. Однак зрадників вчасно затримали.

Колаборантами виявились двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні. Вони добровільно працювали у створеній росіянами тюрмі, де тримали викрадених місцевих жителів. Їхнім завданням було охороняти тюремні камери, в яких утримували потерпілих.

Після деокупації Херсона зрадники виїхали до сусіднього селища, а потім один із фігурантів переїхав до батьків в місто Южноукраїнськ і звідти мобілізувався до Національної гвардії України.

Зараз обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила на Донеччині ще одного російського агента, який передавав окупантами дані про Сили оборони у районі Бахмута.

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