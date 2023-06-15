У Європарламенті закликали запросити Україну до НАТО

Євродепутати закликали Альянс якомога швидше запросити Україну. Там також не вважають вступ України до НАТО під час війни можливим, проте пропонують спростити процес вступу після перемоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє 24 канал.

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У парламенті ЄС заявили, що до вступу України НАТО має забезпечити Києву надійні гарантії безпеки. Входження ж України до Альянсу зміцнить регіональну та світову безпеку.

Резолюцію, згідно з якою Україну закликають запросити до Альянсу, ухвалили 14 червня. “За” проголосували 425 євродепутатів, ще 38 – “проти”, а 42 утрималися. У Європарламенті заявили, що сподіваються на те, що “процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше”.

Також євродепутати закликали ЄС та НАТО тісно співпрацювати з Україною до того моменту, як вона отримає повноцінне членство в Альянсі. Також у НАТО мають розробити тимчасові гарантії безпеки, які мають запровадити одразу ж після війни.