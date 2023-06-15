Британія, Данія, Нідерланди і США зробили спільну заяву про посилення ППО України

Міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та США оголосили, що співпрацюють для постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Заяву опублікували на сайті британського уряду.

У межах спільної ініціативи Київ отримає сотні ракет малої та середньої дальності та відповідні системи. У заяві зазначають, що постачання вже почалися та завершаться протягом кількох тижнів.

Про це було оголошено перед зустріччю Контактної групи з оборони України 15 червня у Брюсселі.

Кілька днів тому США оголосили, що надають новий пакет військової допомоги для України на $325 млн. До нього увійшли бронетехніка та боєприпаси.

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