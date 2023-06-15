В Україні з’явиться перший завод із переробки лаванди

Лавандове поле площею 10 га висадили у с. Білівці Хотинської міської громади.

Як передає Amazing Ukraine, про це говориться у повідомленні Чернівецької обласної ради.

Читай також: Артем Пивоваров та Маша Єфросиніна презентували спільну пісню «Люблю» – ВІДЕО

Зазначається, що лаванду висадили восени 2020 року, зараз розпочинається період цвітіння. Поле для відвідувачів відкриють 18 червня.

«Ми зараз ведемо інформаційну кампанію, аби лавандове поле стало ще одним туристичним магнітом нашої громади. Вітаємо та підтримуємо ініціативу фермерів і запрошуємо усіх на відкриття», — повідомив Хотинський міський голова Андрій Дранчук.

Також там запрацює перший в Україні завод із переробки лаванди, де виготовлятимуть цінну олію. Її використовують у парфумерії та медицині.