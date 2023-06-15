16 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 16 червня
Сьогодні — Міжнародний день сімейних грошових переказів. Його започаткували у 2015 році, щоб привернути увагу до трудових мігрантів. Заробітчани вимушені залишати свої сім’ї та відправлятися на заробітки в інші країни. Звідти вони регулярно переказують додому кошти. Цей День привертає увагу до того внеску, який роблять трудові мігранти для поліпшення життя не лише окремих домашніх господарств чи громад, а й також цілих країн та регіонів.
Також 16 червня:
- Міжнародний день африканської дитини,
- Всесвітній день морських черепах,
- День свіжих овочів.
В Аргентині — День інженера.
У ПАР — День молоді.
На Сейшельських островах — День батька.
У Великій Британії — День Сассекса.
А ще шанувальники ірландського письменника Джеймса Джойса святкують сьогодні Блумсдей, або День Блума. Його назвали на честь головного героя роману Джойса «Улісс» — Леопольда Блума. Саме16 червня 1904 року відбуваються події роману.
Яке релігійне свято 16 червня
У цей день православні віряни вшановують пам’ять мученика Лукилліяна.
Він жив у III столітті, був язичницьким жрецем, але прийняв християнство. Далі проповідував і навернув чимало своїх громадян. Іудеї на нього донесли, Лукилліана схопили і кинути до в’язниці. Там його піддали тортурам, а потім відсікли голову.
День ангела 16 червня
Іменини в цей день святкують Аліна, Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан.
Які історичні події стались 16 червня
1578 — У Львові стратили козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.
1633 — суд інквізиції ухвалив рішення покарати Галілео Галілея за єресь.
1903 — у США 20 бізнесменів включно з Генрі Фордом заснували компанію Ford Motor.
1903 — у США зареєстровано торгову марку Pepsi Cola.
1925 — в Криму відкрили дитячий табір «Артек».
1934 — створено Спілку письменників України.
1960 — у США вперше показали фільм Альфреда Хічкока «Психо», який нині є класикою світового кінематографа.
1963 — у космос відправилась перша жінка-космонавт — 26-літня Валентина Терешкова.
1977 — Леоніда Брежнєва обрали головою президії Верховної ради СРСР.
2010 — Бутан став першою країною, що повністю заборонила тютюн.
2016 — відкрито «Діснейленд» у Шанхаї.
Хто народився 16 червня
1313 — Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор «Декамерона».
1613 — Джон Клівленд, англійський поет.
1850 — Еме-Ніколя Моро, французький художник і скульптор.
1897 — Георг Віттіг, німецький хімік, лауреат Нобелівської премії 1979 року.
1924 — Лакі Томпсон, американський джазовий саксофоніст.
1950 — Мітхун Чакраборті, індійський кіноактор.
1966 — Ян Желєзни, чеський метальник спису, триразовий олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон світу.
1971 — Тупак Шакур, американський репер.
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