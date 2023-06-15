16 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 16 червня

Сьогодні — Міжнародний день сімейних грошових переказів. Його започаткували у 2015 році, щоб привернути увагу до трудових мігрантів. Заробітчани вимушені залишати свої сім’ї та відправлятися на заробітки в інші країни. Звідти вони регулярно переказують додому кошти. Цей День привертає увагу до того внеску, який роблять трудові мігранти для поліпшення життя не лише окремих домашніх господарств чи громад, а й також цілих країн та регіонів.

Також 16 червня:

Міжнародний день африканської дитини,

Всесвітній день морських черепах,

День свіжих овочів.

В Аргентині — День інженера.

У ПАР — День молоді.

На Сейшельських островах — День батька.

У Великій Британії — День Сассекса.

А ще шанувальники ірландського письменника Джеймса Джойса святкують сьогодні Блумсдей, або День Блума. Його назвали на честь головного героя роману Джойса «Улісс» — Леопольда Блума. Саме16 червня 1904 року відбуваються події роману.

Яке релігійне свято 16 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять мученика Лукилліяна.

Він жив у III столітті, був язичницьким жрецем, але прийняв християнство. Далі проповідував і навернув чимало своїх громадян. Іудеї на нього донесли, Лукилліана схопили і кинути до в’язниці. Там його піддали тортурам, а потім відсікли голову.

День ангела 16 червня

Іменини в цей день святкують Аліна, Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Павло, Поліна, Семен, Софія, Уляна, Юліан.

Які історичні події стались 16 червня

1578 — У Львові стратили козацького ватажка, молдовського господаря Івана Підкову.

1633 — суд інквізиції ухвалив рішення покарати Галілео Галілея за єресь.

1903 — у США 20 бізнесменів включно з Генрі Фордом заснували компанію Ford Motor.

1903 — у США зареєстровано торгову марку Pepsi Cola.

1925 — в Криму відкрили дитячий табір «Артек».

1934 — створено Спілку письменників України.

1960 — у США вперше показали фільм Альфреда Хічкока «Психо», який нині є класикою світового кінематографа.

1963 — у космос відправилась перша жінка-космонавт — 26-літня Валентина Терешкова.

1977 — Леоніда Брежнєва обрали головою президії Верховної ради СРСР.

2010 — Бутан став першою країною, що повністю заборонила тютюн.

2016 — відкрито «Діснейленд» у Шанхаї.

Хто народився 16 червня

1313 — Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор «Декамерона».

1613 — Джон Клівленд, англійський поет.

1850 — Еме-Ніколя Моро, французький художник і скульптор.

1897 — Георг Віттіг, німецький хімік, лауреат Нобелівської премії 1979 року.

1924 — Лакі Томпсон, американський джазовий саксофоніст.

1950 — Мітхун Чакраборті, індійський кіноактор.

1966 — Ян Желєзни, чеський метальник спису, триразовий олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон світу.

1971 — Тупак Шакур, американський репер.

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