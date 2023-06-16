Уночі сили ППО знищили два «Шахеди» над Миколаївщиною

У ніч на 16 червня сили протиповітряної оборони збили два іранські дрони Shahed-136, якими окупанти хотіли атакувати Україну.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

«Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні — задіяла 2 іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною оброною», — зазначають у Генштабі.

Військові знищили дрони на південному напрямку — над Миколаївською областю.

Також протягом минулої доби знищено ворожий ударний безпілотник типу «Ланцет», «Орлан-10», «Орлан-30», Zala та ще один БпЛА не встановленого типу.

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