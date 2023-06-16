Бійці ССО врятували п’ятьох окупантів, яку тонули після підриву Каховської ГЕС (відео)

П’ятеро російських військових поповнили обмінний фонд України. Їх врятували воїни ССО від затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС.

Відео показали у пресслужбі ССО.

«Підірвавши Каховську ГЕС російське командування жодним чином не зважило на життя власного особового складу. Адже, після розливу води десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині», — йдеться в повідомленні.

На одну з таких затоплених позицій вирушили бійці ССО, аби взяти окупантів у полон. Вони завантажили росіян, які мали потонути, у човни. Водночас ворог з інших позицій противник вдарив по суднам зі своїми товаришами.

Зазначають, що не зважаючи на обстріл усіх полонених доставили на узбережжя живими. Воїни ССО під час операції також не постраждали.

Раніше морпіхи показали, як звільняли від росіян Макарівку на Донеччині та взяли окупантів у полон.

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