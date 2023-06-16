Розвідка Британії підтвердила загибель російського генерала Горячова

Британська розвідка майже впевнена в тому, що російський генерал-майор Сергій Горячов був ліквідований українськими військовими 12 червня.

Про це йдеться у Twitter розвідки Міноборони країни.

Зазначають, що він загинув під час удару по командному пункту 12 червня 2023 року на півдні України. Горячов був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії зс рф.

Там припускають, що Горячов був виконувачем обов’язків командувача армією генерал-лейтенанта Олександр Санчика, який зараз заповнює прогалину у вищому штабі.

«Горячов став першим підтверджено вбитим російським генералом в Україні з початку 2023 року», — наголосили у британській розвідці.

Нагадують, що окупанти 35-ї армії базувались у Бучі під час масових вбивств мирних жителів у Бучі, а в червні 2022 року їх майже повністю знищили під Ізюмом.

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