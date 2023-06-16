Україна встановила місцеперебування полонених захисників, яких росія передала Угорщині

Українська влада встановила місцезнаходження 11 полонених українських захисників, яких росіяни передали Угорщині.

Про це повідомив уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко.

За його словами, вдалося дізнатися прізвища полонених. Про деяких до цього дня не було жодної інформації.

«Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їхніх родичів та відповідні правоохоронні органи. Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей», — розповів Котенко.

До того, як захисники повернуться на територію України, їх вважатимуть зниклими безвісти.

Нагадаємо, 8 червня про російська РПЦ заявила про передачу з росії до Угорщини 11 військовополонених закарпатських угорців. Угорський віце-прем’єр Жолт Шем’єн підтвердив цю інформацію. У МЗС України наголосили, що їх не інформували про плани Угорщини та рф.

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