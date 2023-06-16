СБУ затримала агента фсб, який готував новий ракетний удар по Вінниці (фото, відео)

Під час контрдиверсійної спецоперації у Вінниці Служба безпеки затримала ще одного агента фсб, який займався підготовкою нової повітряної атаки рі.

Про це повідомляє СБУ.

Колаборант — 30-річний мешканець міста з прокремлівськими поглядами. Російська фсб дистанційно залучила його до співпраці та давали йому завдання.

Насамперед йому доручили шукати локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт. Також окупантів цікавило, чи є біля українських промислових об’єктів охорона та українські захисники.

Так, зловмиснику доручили збирати розвідінформацію у вигляді електронних карт і фотографій. Для цього він щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував потрібну інформацію.

Крім того, фігурант «підказував» окупантам «пріоритетність» об’єктів, по яких рф готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили агента фсб під час виконання ворожого завдання. Під час обшуку у зрадника виявлено мобільний телефон, де він листувався з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за держзраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою, зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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