У Києві пролунав вибух: що відомо про атаку росіян

16 червня близько 11:30 у Києві пролунав потужний вибух у Подільському районі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Вибух у столиці. В Подільському районі. На Київ ще летять ракети», — йдеться в повідомленні.

У КМВА повідомили про роботу ППО у столиці та області. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичних ракет.

Мешканців закликали залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

Нагадуємо, що слідкувати за оголошенням та відміною повітряної тривоги можна на Chas News.

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