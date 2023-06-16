Постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині виплатять допомогу: деталі

Кабмін ухвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС та підтоплення на Херсонщині на Миколаївщині.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції окупованих територій.

«Уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 млн 875 тис. гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву рф Каховської ГЕС», — йдеться в повідомленні.

Так кожна постраждала людина зможе одноразово отримати грошову допомогу у розмірі 5 тис. грн від ОВА.

Крім того, постраждалі отримають додатково по 6,6 тис. грнна особу від Міжнародної організації з міграції ООН.

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