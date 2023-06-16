Повітряні сили інформуватимуть про загрозу ракетних атак: де дивитись

Повітряні сили ЗСУ повідомлятимуть українців про загрози ракетних ударів та атак дронами-камікадзе у своєму офіційному Telegram-каналі.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Він пояснив, що багато українців раніше отримували цю інформацію з різних моніторингових пабліків. Тож після численних запитів громадян та журналістів Повітряні сили почали з 16 червня інформувати про загрози атак.

«Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує. У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (інформувати про основні напрямки атак, — ред.), громадян це турбує, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатка (про повітряні тривоги, — ред.) ще й Повітряні сили», — розповів Ігнат.

Відзначимо, під час повітряної атаки на Київ вдень 16 червня сили ППО збили шість аеробалістичних ракет «Кинджал» та шість крилатих ракет «Калібр».

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