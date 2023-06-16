Німеччина «негайно» передасть Україні нові ракети для ЗРК Patriot

Німеччина найближчим часом передасть Україні ще 64 зенітні ракети для ЗРК Patriot.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише Spiegel.

Пісторіус наголосив, що це рішення важливе для забезпечення підтримки українських збройних сил на поточному етапі. За його словами, ракети повинні бути доставлені негайно.

Нагадаємо, у квітні Німеччина передала одну з двох батарей ЗРК Patriot, які зараз захищають небо України.

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