Північна Македонія — Україна: де та коли дивитися матч відбору Євро-2024 (відео)

У п’ятницю, 16 червня, збірна України з футболу зіграє матч відбору до Євро-2024 — на виїзді проти Північної Македонії.

Сhas News розповідає, де знайти пряму трансляцію гри і нагадує передматчеві розклади.

Північна Македонія — Україна: пряма трансляція

Поєдинок збірних Північної Македонії і України розпочнеться о 21:45 за київським часом на Національній арені Тоше Проескі в Скоп’є.

В Україні наживо трансляцію покажуть:

медіасервіс MEGOGO — для перегляду потрібна підписка,

регіональнеі телеканали «Суспільного» (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро тощо).

Україна у відборі Євро-2024: формат кваліфікації

Гра проти македонців стане для України другою у відборі до Євро-2024. У першому «синьо-жовті» програли у гостях Англії — 0:2. Тоді тимчасово командою керував Руслан Ротань.

Nепер контракт зі збірною України підписав Сергій Ребров. У понеділок, 12 червня, він дебютував на посаді у товариському матчі з Німеччиною, який закінчився яскравою нічиєю 3:3.

Поки що у відборі Україна не має очок.

У фінальному турнірі Євро-2024 в Німеччині зіграють 24 європейські збірні.

Автоматично місце на Євро отримала Німеччина як команда-господар.

Інші 23 путівки команди розіграють у відбірному турнірі. Відбір Євро-2024 проходитиме в 10 турів із березня по листопад 2023 року. Путівки до фінального турніру отримають по дві найкращі збірні кожної групи. Доля ще трьох вакансій вирішиться у стикових матчах Ліги націй, які відбудуться 21—26 березня 2024 року.

Північна Македонія — Україна: баланс зустрічей

Нинішний матч Північна Македонія — Україна стане шостим поєдинком між цими суперниками за всю історію.

У товариських іграх із македонцями наша команда має нічию та поразку. Зате у офіційних зустрічах у українців — три перемоги з трьох.

Зараз збірна Північної Македонії посідає 65-те місце у світі у рейтингу ФІФА. Збірна України — на 30-й позиції.

Заявка збірної України на матч із Північною Македонією

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Владислав Ванат, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Із тих футболістів, які зараз перебувають з командою у Скоп’є, до заявки на матч не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин.

Північна Македонія — Україна: передматчева прес-конференція тренера Сергія Реброва

Відбір Євро-2024: календар матчів групи України

1 тур

23.03.2023. Італія — Англія — 1:2

Італія — Англія — Північна Македонія — Мальта — 2:1

2 тур

26.03.2023. Англія — Україна — 2:0

Англія — Україна — Мальта — Італія — 0:2

3 тур

16.06.2023. Мальта — Англія (21.45)

Мальта — Англія (21.45) Північна Македонія — Україна (21.45)

4 тур

19.06.2023. Англія — Північна Македонія (21.45)

Англія — Північна Македонія (21.45) Україна — Мальта (21.45)

5 тур

9.09.2023. Україна — Англія (19.00)

Україна — Англія (19.00) Північна Македонія — Італія (21.45)

6 тур

12.09.2023. Італія — Україна (21.45)

Італія — Україна (21.45) Мальта — Північна Македонія (21.45)

7 тур

14.10.2023. Україна — Північна Македонія (16.00)

Україна — Північна Македонія (16.00) Італія — Мальта (21.45)

8 тур

17.10.2023. Англія — Італія (21.45)

Англія — Італія (21.45) Мальта — Україна (21.45)

9 тур

17.11.2023. Англія — Мальта (21.45)

Англія — Мальта (21.45) Італія — Північна Македонія (21.45)

10 тур

20.11.2023. Північна Македонія — Англія (21.45)

Північна Македонія — Англія (21.45) Україна — Італія (21.45)

Час початку матчів вказаний київський.