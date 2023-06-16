Барабани для укриттів: Дніпровська РДА розірвала скандальний договір

Дніпровська районна державна адміністрація в місті Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для укриттів за 900 млн грн.

Про це повідомив голова РДА Павло Бабій.

«Хочу наголосити, що кошти з бюджету міста Києва та держави на придбання барабанів не були витрачені. А також достроково розірвано договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук», — наголосив він.

Він також ініціював проведення службового розслідування через суспільний резонанс стосовно закупівлі музичних інструментів, овочерізок і сковорідок управлінням освіти Дніпровської РДА.

Бабій просить створити спеціальну комісію, яка проведе внутрішній фінансовий контроль і аудит для перевірки обґрунтованості та доцільності проведення цих закупівель.

Барабани, сковорідки та овочерізки для укриттів: історія скандалу

Дніпровська РДА потрапила у скандал через низку дороговартісних купівель для укриттів у закладах освіти. Усі ці договори знайшли на платформі Prozorro.

У листопаді 2022 року Мистецький ліцей «Зміна» Дніпровського району Києва оголосив тендер, за результатами якого придбав «технологічне обладнання в укриття закладу освіти» — дві електричні сковорідки iVario Pro 2S. За них заплатили 1,2 млн грн.

Згодому у грудні 2022 року Управління освіти РДА оголосило тендер на закупівлю 12 «комплектів обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях» на понад 1,5 млн грн. У результаті були закуплені овочерізки Robot Coupe CL50 з комплектом насадок. Вартість одного набору склала 131 958 грн.

В обох випадках переможцями тендеру стала компанія «С-Проф».

Останній резонансний тендер оголосили у квітні 2023 року, а сам аукціон відбувся на початку травня. За його результатами, Управління освіти РДА уклало договір на купівлю «музичних інструментів для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог». Загалом мали придбати 306 барабанів з натуральної шкіри (різного діаметру) за 882 тис. грн.

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