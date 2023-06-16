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Єдиний реєстр зброї запрацює 23 червня — МВС

16.06.2023

23 червня в Україні розпочне працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена», — розповіли в МВС.

Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому — можна буде подати документи через «Єдине вікно громадянина» (або у магазині з продажу зброї).

Як подати документи на отримання дозволу на зброю через «Єдине вікно громадянина» у Єдиному реєстрі зброї: 

  • Зайти на портал «Єдине вікно громадянина»
  • Авторизуватися
  • Оформити заявку
  • Прикріпити пакет необхідних документів
  • Додати сканкопії
  • Завірити копії електронним підписом
  • Надіслати заявку

Як подати документи на отримання дозволу на зброю у магазині: 

  • Особисте звернення до магазину
  • Надання пакета необхідних документів
  • Опрацювання заяви

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