Єдиний реєстр зброї запрацює 23 червня — МВС

23 червня в Україні розпочне працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена», — розповіли в МВС.

Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому — можна буде подати документи через «Єдине вікно громадянина» (або у магазині з продажу зброї).

Як подати документи на отримання дозволу на зброю через «Єдине вікно громадянина» у Єдиному реєстрі зброї:

Зайти на портал «Єдине вікно громадянина»

Авторизуватися

Оформити заявку

Прикріпити пакет необхідних документів

Додати сканкопії

Завірити копії електронним підписом

Надіслати заявку

Як подати документи на отримання дозволу на зброю у магазині:

Особисте звернення до магазину

Надання пакета необхідних документів

Опрацювання заяви

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