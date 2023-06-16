Єдиний реєстр зброї запрацює 23 червня — МВС

23 червня в Україні розпочне працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
«Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена», — розповіли в МВС.
Єдиний реєстр зброї передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому — можна буде подати документи через «Єдине вікно громадянина» (або у магазині з продажу зброї).
Як подати документи на отримання дозволу на зброю через «Єдине вікно громадянина» у Єдиному реєстрі зброї:
- Зайти на портал «Єдине вікно громадянина»
- Авторизуватися
- Оформити заявку
- Прикріпити пакет необхідних документів
- Додати сканкопії
- Завірити копії електронним підписом
- Надіслати заявку
Як подати документи на отримання дозволу на зброю у магазині:
- Особисте звернення до магазину
- Надання пакета необхідних документів
- Опрацювання заяви
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.