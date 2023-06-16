Ракетна атака на Київщину: поранено шість осіб, зруйновано три будинки (фото)

Внаслідок падіння уламків ракети на Київщині поранення отримали шестеро осіб, серед них — дитина. Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

Також один із постраждалих — водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім пораненим надається необхідна медична допомога.

Крім того, зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та 2 господарчі будівлі мають незначні пошкодження.

Також внаслідок падіння уламків виникло займання лісової та трав’яної підстилки. Всі займання оперативно локалізовані.

Ще одну з ракет збили над Бучанською громадою, повідомив мер міста Анатолій Федорук. Уламки впали у полі, ніхто не постраждав.

Уламки ракети спричинили значні руйнування в одному з населених пунктів

Нагадаємо, під час ракетної атаки сили ППО збили усі ворожі цілі — шість аеробалістичних ракет «Кинджал» та шість крилатих ракет «Калібр».

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