Швеція навчатиме українських пілотів на винищувачах Jas 39 Gripen

Швеція оголосила 12-й пакет військової допомоги для України. Він передбачає навчання українських пілотів на шведських винищувачах Jas 39 Gripen.

Про це уряд країни оголосив 16 червня.

«Перед Збройними силами Швеції поставили завдання ознайомчого навчання українських пілотів та повʼязаного з ними авіаційного персоналу на JAS 39», — йдеться у повідомленні.

Також уряд направить 140 млн шведських крон (приблизно $13 млн) у британський фонд International Fund for Ukraine, кошти якого використовуються для підготовки та закупівлі військового обладнання для України.

Ще 90 млн шведських крон ($8,5 млн) направлять до Цільового фонду комплексного пакету допомоги НАТО Україні. Він призначений для закупівлі оборонної техніки, палива, медичного обладнання для оборонних і безпекових установ України.

Відзначимо, що міністр оборони Швеції Пол Йонсон ще у травні анонсував навчання українських пілотів на Jas 39 Gripen. За його словами, вони розпочнуть свою підготовку на симуляторах, а потім перейдуть до практичних польотів на літаках.

При цьому він заявляв, що Швеція не планує передавати свої винищувачі Україні, оскільки вони є невіддільною частиною національної оборони.

Saab JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab. Прийнятий на озброєння у 1997 році.

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