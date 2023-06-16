Комплекс «Бал» з ракетою Х-35: що відомо про нову загрозу біля кордонів України

Росія перекинула до Брянської області береговий ракетний комплекс «Бал». Він призначений для ураження кораблів у морі, проте може вести вогонь і по наземним цілям.

Вперше про нову загрозу біля кордонів України повідомив 12 червня Центр національного спротиву, а 15 червня цю інформацію підтвердив на брифінгу бригадний генерал Олексій Громов з Генштабу ЗСУ .

Chas News розповідає, що відомо про ракетний комплекс «Бал» та яким областям він загрожує.

Ракетний комплекс «Бал»: історія створення

Роботу над створенням нового берегового ракетного комплексу (БРК) та спеціальної ракети для нього розпочали ще за доби СРСР — у 1984 році. Спочатку планувалося, що БРК отримає назву «Уран».

Розробка розтягнулася майже на десять років. Перші дослідні екземпляри ракети створили лише у 1992 році. Тоді у росії провели кілька етапів випробувань, а далі роботи стали на паузу через брак фінансування. Відновилися вони наприкінці 1990-х років.

Врешті у 2004 році новий береговий ракетний комплекс завершив випробовування, і у 2008 році його прийняли на озброєння. Він отримав назву «Бал».

За інформацією з відкритих джерел, на кінець 2020 року росія мала 40 таких комплексів.

Береговий ракетний комплекс «Бал»: призначення

БРК «Бал» створювався для ураження кораблів супротивника. Відповідно його основні завдання наступні:

контроль за територіальними водами та проливними зонами;

захист військово-морських баз флоту та інших берегових об’єктів та інфраструктури прибережної зони;

захист узбережжя від можливих десантних операцій супротивника;

захист морських комунікацій;

завоювання панування на морі в межах зони ураження БРК «Бал», зокрема, уночі та за складних метеорологічних умов.

Проте у 2021 році російські пропагандисти повідомили, що комплекс отримав нову модифікацію ракети Х-35, яка тепер може уражати не лише морські, але й наземні цілі. При цьому її дальність нібито збільшилась до 500 км.

Ракета Х-35: дальність та інші технічні характеристики

Комплекси «Бал» оснащені дозвуковими крилатими ракетами Х-35 різних модифікацій. Початковий варіант мав дальність до 130 км, більш сучасні версії Х-35У/Х-35УЕ — вже до 260 км, а якщо вірити росЗСІ — то взагалі до 500 км.

Ракети можуть запускати не лише з наземного ракетного комплексу, але з кораблів, літаків та гелікоптерів.

Технічні характеристики ракети Х-35У

Довжина — 4,4 м

Розмах крила — 1,3 м

Діаметр — 0,42 м

Стартова маса — 600 кг

Маса бойової частини — 145 кг

Висота польоту на маршовій ділянці — 10 м, на фінальній ділянці — 3-4 м

Швидкість — 0,8 Маха

дальність — 260 км (за деякими даними — 500 км)

Склад ракетного комплексу «Бал»

самохідні командні пункти управління та зв’язку — до 2 одиниць;

самохідні пускові установки — до 4 одиниць, кожна з яких може нести по вісім ракет;

транспортно-перевантажувальні машини, призначені для формування повторного залпу — до 4 одиниць.

Яким регіонам України загрожує російський ракетний комплекс «Бал»

Росія використовувала БРК «Бал» для обстрілів прибережних регіонів України з перших місяців повномасштабної війни. Для цього застосовували комплекси, розміщені в окупованому Криму.

23 квітня 2022 року Миколаївська ОВА повідомила, що ракета Х-35 зруйнувала у місті заклад громадського харчування і пошкодила багатоповерхівку та офіс. У червні того ж року, за даними порталу Defense Express, росія з БРК «Бал» та подібного протикорабельного комплексу «Онікс» завдала удари по зерносховищам в Одесі та терміналам для перевалки олії у Миколаєві.

Тепер загроза поширилася на північні регіони України. За даними Генштабу ЗСУ, до Брянської області перекинули дивізіон ракетного комплексу Бал, що перебуває у складі 11-ї окремої ракетно-артилерійської бригади берегових військ ЧФ із місцем дислокації в населеному пункті Уташ Краснодарського краю.

«У зв’язку з цим зростає загроза ударів ракетами Х-35/Х-35У, дальність стрільби якої дозволяє уражати об’єкти на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської Сумської та Харківської областей», — розповідав генерал Громов на брифінгу.

Відзначимо, що відстань від кордону з Брянською областю рф до Києва складає близько 200 км, до Сум — 190 км, до Черкас — 290 км.

За словами Громова, зараз ворог зосереджується на цілях, пов’язаних із логістикою, промисловими об’єктами, а також нафто- та газозабезпеченням.

Водночас речник Повітряний сил Юрій Ігнат наголошував, що немає чіткої ясності щодо максимальної дальності ураження ракет сімейства Х-35. За його словами, заявлені показники у 500 км виглядають сумнівними.

«Пишуть росіяни, що до 500 км, але я думаю, що все таки це завищений показник. Точно ми знати не можемо, але дальність ураження 260 кілометрів, мабуть, є», — казав він в ефірі телемарафону.

Чи можуть українські системи ППО збивати ракети Х-35

Юрій Ігнат каже, що можуть. За його словами, одну-дві таких ракет сили ППО збили минулого року під час повітряних атак на Одеську та Миколаївську область.

Водночас для протиповітряної оборони ракети Х-35 є складними цілями. По-перше, через малі розміри — її довжина становить 4,4 м, у той час як «Калібру» — 6,2 м, а Х-101 — 7,45 м. По-друге, Х-35 може летіти дуже низько. У зв’язку з цим, як пояснював, Ігнат її важче виявити і відповідно — збити.

При цьому Х-35 несе менше вибухівки порівняно з іншими крилатими ракетами, якими росіяни зазвичай б’ють по Україні. Так, вага її бойової частини становить 145 кг, а «Калібрів» та Х-101 — 400-500 кг.