Приватбанк відновить прийом доларів та євро у терміналах

Приватбанк поновить прийом готівковою доларів та євро через свої термінали самообслуговування. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 травня Приватбанк призупинив приймання доларів та євро у своїх терміналах. Він був єдиним банком, який надавав таку можливість.

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