Російську ядерну зброю вже завезли до Білорусі — путін

Першу партію тактичної ядерної зброї вже доставили до Білорусі. Про це заявив президент рф путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Ми частину тактичної зброї перемістимо на білоруську територію. Перші ядерні заряди вже доставлені на територію Білорусі. До кінця літа ми цю роботу виконаємо повністю», — заявив президент рф.

Переміщення ядерної зброї до сусідньої країни він назвав «елементом стримування», «щоби усі, хто хоче нанести стратегічну поразку росії, не забували про цю обставину».

Він також заявив, що країни Заходу нібито провокують рф на «жорсткі дії» і чекають поки вона почне «натискати кнопки». При цьому путін сказав, що може застосувати ядерну зброю лише, якщо буде загроза для «територіальної цілісності, незалежності та суверенітету існування держави». За його словами, такої загрози зараз немає.

Також путін відмовився обговорювати можливість скорочення запасів ядерної зброї.

«У нас такої зброї більше, ніж у країн НАТО. Вони про це знаю і весь час схиляють, щоби ми почали переговори про скорочення — хрін їм, як у нас в народі говорять», — заявив російський диктатор.

25 травня у Мінську міністри оборони рф Сергій Шойгу та Білорусі Віктор Хренін підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Також росія передала Білорусі ОТРК«Іскандер-М» та модифікувала штурмову авіацію для запуску ракет з ядерними боєголовками.

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