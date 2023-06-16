Путін назвав Зеленського «ганьбою єврейського народу». Йому відповів головний рабин України

Під час виступу в межах Петербурзького міжнародного економічного форуму володимир путін заявив, що має багато друзів-євреїв, які нібито стверджують, що «Зеленський — не єврей, а ганьба єврейського народу».

Його слова прокоментував головний рабин України Моше Реувен Асман у коментарі УНІАН.

«Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишатиметься ним», — зазначив Моше Реувен Асман.

Він наголосив, що в Україні немає неонацистів, а є «порядні люди, які захищають свою батьківщину».

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