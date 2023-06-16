Парад планет 17 червня. Що це і як спостерігати за астрономічним явищем

У суботу, 17 червня, жителі Землі зможуть спостерігати в небі парад із п’яти планет, який відбувається щонайбільше раз у 18-20 років.

Про це повідомляє Starwalk.space.

Коли можна спостерігати парад планет

Це відбудеться за годину до сходу сонця 17 червня. Аби краще розгледіти планети, астрономи рекомендують використовувати бінокль або телескоп. Стежити за парадом можна також на сайті Sky Tonight.

Що таке парад планет

Парад планет — астрономічне явище, при якому декілька планет опиняються по один бік від Сонця в невеликому секторі. При цьому вони знаходяться відносно близько одне до одного на небесній сфері.

Під час параду 17 червня Юпітер, Сатурн, Меркурій, Нептун та Уран на своїх орбітах вишукуються в єдину лінію до Сонця. Астрономи попереджають, що Нептун та Уран розгледіти буде непросто. Найлегше буде помітити Юпітер, праворуч від нього буде розміщуватись Сатурн. П’ятою планетою, яка доєднається до параду, буде Меркурій.

Що можна і не можна робити під час параду планет

Загалом під час цього явища можна займатися своїми звичними справами, однак не рекомендують:

вступати в конфлікти;

починати важливі проєкти;

давати або брати в борг;

робити великі покупки;

грати в азартні ігри і займатися екстремальними видами спорту;

навантажувати себе фізично й емоційно.

Парад планет та пов’язані з цим прикмети

У світі з цим унікальним космічним явищем пов’язані багато прикмет. Наприклад, у деяких культурах парад планет розглядають як знак успіху для майбутніх проєктів та рішень.

Окремі традиції вбачають в явищі знак приходу катастрофічних подій або нещасть, наприклад, майбутньої війни. А в індійській астрології парад планет може розглядатись як знак народження нових душ.

Також деякі народи вважають, що парад планет символізує політичні зміни або перевороти.

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