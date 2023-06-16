17 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 17 червня

Сьогодні на планеті відзначають Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою. Його проголосили резолюцією ООН у 1995 році для сприяння охороні посушливих земель і інформування про необхідність міжнародної співпраці в боротьбі з опустеленням і наслідками засухи.

В Ісландії — День Республіки, на честь здобуття Ісландією незалежності від Данії у 1944 році.

Ботсвана, Сальвадор і Гватемала святкують День батька.

У Румунії — День національної авіації.

Латвія відзначає Національний день пам’яті про радянську окупацію у 1940 році.

У Киргизстані — День працівників водного господарства.

У Португалії — Національний день пам’яті жертв лісових пожеж.

Яке релігійне свято 17 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять святителя Митрофана, єпископа Візантійського у 306—314 роках.

День ангела 17 червня

Іменини в цей день святкують Назар, Іван, Митрофан, Петро, Софія, Марія.

Які історичні події стались 17 червня

1579 — англійський мореплавець Френсіс Дрейк під час навколосвітнього плавання висадився в районі Сан-Франциско і оголосив цей берег англійським володінням (Новий Альбіон).

1898 — Сенат США погодився на анексію Гаваїв.

1925 — у Женеві підписано Протокол про заборону застосування на війні отруйних, задушливих та інших подібних газів та біозасобів.

1940 — у Латвію та Естонію увійшли радянські війська.

1941 — віддано наказ верховного головнокомандувача збройних сил Німеччини розпочати здійснення плану «Барбаросса» з ранку 22 червня.

1950 — у Чикаго (США) лікар Річард Лоулер здійснив першу операцію з пересадки нирки людині.

1967 — Китай провів успішне випробування своєї першої водневої бомби.

1982 — президент США Рональд Рейган на виступі в Генеральній асамблеї ООН назвав СРСР «імперією зла».

1988 — у США відбулася прем’єра фільму «Червона спека» з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі.

2015 — масове вбивство 21-літнім американцем Діланом Руфом прихожан африканської методистської єпископальної церкви у Чарлстоні (Південна Кароліна, США) — загинуло 9 осіб, усі — темношкірі.

Хто народився 17 червня

1659 — Фаустино Боккі, італійський художник.

1682 — Карл XII Ґустав, король Швеції (1697—1718).

1691 — Джованні Паніні, італійський художник і архітектор.

1703 — Джон Веслі, засновник Методистської Церкви.

1797 — Поль Деларош, французький живописець.

1811 — Йоун Сіґурдссон, провідник незалежності Ісландії, автор ісландської конституції.

1818 — Шарль Гуно, французький композитор.

1882 — Ігор Стравинський, український композитор.

1911 — Віктор Некрасов, київський письменник, дисидент.

1929 — Тигран Петросян, радянський шахіст, дев’ятий чемпіон світу.

1939 — Кшиштоф Зануссі, польський кінорежисер.

1943 — Джеймс Елліот, американський астроном.

1943 — Баррі Манілоу — американський піаніст, композитор та співак.

1953 — Іво Бобул, український співак.

1969 — Віктор Петренко, український фігурист, олімпійський чемпіон 1992 року.

1980 — Вінус Вільямс, американська тенісистка, семиразова чемпіонка турнірів Великого шолома в одиночному розряді, чотириразова олімпійська чемпіонка.

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