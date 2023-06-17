Карта бойових дій станом на 17 червня

Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх. Про це повідомила заступниця міністра Ганна Маляр.

За її словами, просування українських військ склало до двох кілометрів.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Водночас, за даними Генштабу, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках ворог залучав авіацію та артилерію для обстрілів населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку протягом доби, що минула, наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єкти противника.

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