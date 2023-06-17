З’явилися нові супутникові фото греблі Каховської ГЕС

Компанія Maxar опублікувала нові супутникові знімки зруйнованої російськими військами греблі Каховської ГЕС.

Фото оприлюднив проєкт «Схеми».

На знімках можна детально побачити знищену греблю та її околиці.

Також супутники Maxar сфотографували річковий термінал компанії«Нібулон» у смт Козацьке, неподалік Каховської ГЕС. Раніше його територія була затоплена, проте зараз вода вже відійшла.

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