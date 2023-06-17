Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 17 червня

За минулу добу українські військові ліквідували 670 окупантів та 12 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати росіян станом на ранок 17 червня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 219170 (+670) осіб ліквідовано,

танків — 3977 (+12),

бойові броньовані машини — 7706 (+23),

артилерійські системи — 3834 (+22),

РСЗВ — 609 (+3),

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 364 (+0) од,

літаків — 314 (+0),

гелікоптери — 302 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3364 (+7),

крилаті ракети — 1211 (+12),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни — 6557 (+38),

спеціальна техніка — 520 (+1).

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