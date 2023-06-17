Росіяни за добу вбили на Херсонщині двох людей і 25 — поранили

16 червня росіяни 75 разів обстріляли Херсонську область. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Загалом ворог випустив 314 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та БПЛА, з них 44 — по місту Херсон.

В обласному центрі окупанти поцілили в будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі.

Через російську агресію 2 людини загинули, 25 — дістали поранення.

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