Для захисту від рф: НАТО створило центр захисту підводної інфраструктури

НАТО створило центр для захисту підводних трубопроводів і кабелів на тлі зростання загрози з боку росії після нерозкритої атаки на трубопроводи Nord Stream.

Про це пише Associated Press.

Держави-члени Альянсу занепокоєні тим, що російські кораблі активно картографують критичну підводну інфраструктуру Заходу, що може передувати диверсіям.

«Російські кораблі активно наносили на карту нашу критично важливу підводну інфраструктури. Існують підвищені занепокоєння, що росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критичну важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя на Заході», — розповів журналістам генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вірман, які курує це питання в НАТО.

Центр захисту не намагатиметься спостерігати за всім, проте він зосередиться на зонах високого ризику. Трубопроводи на мілководді, до яких легко дістатися дайверам, є найбільш вразливими. Союзники планують покращити обмін даними й розвідінформацією, щоб запобігати атакам диверсантів.

Новий центр розташовуватиметься в Лондоні.

Нагадаємо, нещодавно дмитро медведєв, заступник путіна в радбезі рф, заявив, що росія у відповідь на підрив газопроводів Nord Stream може кабельні комунікації своїх «ворогів» дном океану.

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