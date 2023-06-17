«Птахи Мадяра» за чотири дні знищили 35 одиниць ворожої бронетехніки (відео)

Ротно-тактична група «Птахи Мадяра» 59-ї мотопіхотної бригади за чотири дні знищила чи пошкодила 35 одиниць ворожої бронетехніки. Про це повідомив командир підрозділу Роберт Броуді з позивним «Мадяр».

«Складається враження, що хробаччо (росіяни, — ред.) має тих запасів техніки безкінечно», — зазначив військовий.

Зранку на 17 червня він опублікував відео з двома ураженими танками. Перший з них було знищено за допомогою октокоптера R18, який виготовляють волонтери «Аеророзвідки». Другий танк на відео — ювілейний. Ворожу техніку у моторне відділення уразив FPV-дрон, після чого спалахнула пожежа. «Мадяр» розповів, що танк не вигорів повністю, але потребує серйозного ремонту і надовго вийшов з ладу.

Броуді регулярно публікує рузельтати роботи свого підрозділу. Так, 13 червня він показав ураження дронами-камікадзе трьох ворожих танків у селах Завітне Бажання та Старомайорське на Бердянському напрямку, де зараз триває наступ.

Наступного дня «Мадяр» показав знищення ще двох танків Т-80БВ у Старомайорському.

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