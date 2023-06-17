Поки відсутні докази завезення ядерної зброї до Білорусі — «Беларускі Гаюн»

Наразі відсутні будь-які докази переміщення російської ядерної зброї до Білорусі, про що напередодні заявив путін. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», яка відслідковує пересування військової техніки та особового складу на території країни.

Аналітики нагадали, що путін та Лукашенко в останні кілька місяців зробили ряд суперечливих заяв про переміщення ядерної зброї.

Так, 25 березня російський президент казав, що завезе боєголовки до 1 липня, а за два дні його білоруський колега заявив, що переміщення вже почалося.

9 червня путін заявив, що ядерні заряди розмістять у Білорусі після 7-8 липня, а 13 червня Лукашенко сказав, що частина з них вже завезена.

На думку моніторингової групи, це може свідчити про те, що Лукашенко не має всієї інформації та контролю над процесом розміщення ядерної зброї. Або він з путіним узгодили кампанію з дезінформації для створення політичного тиску напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

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