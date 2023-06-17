СБУ спіймала зрадницю, яка для фсб шпигувала на Сумщині

Служба безпеки затримала на Сумщині інформаторку фсб, яка передавала ворогу дані про оборону північних рубежів України.

Зрадницею виявилась мешканка прикордонного міста Глухів. Вона передавала до фсб локації, орієнтовну кількість та наявне озброєння підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України.

Також жінка передавала дані про наслідки російських обстрілів, насамперед координати зруйнованих будівель місцевої інфраструктури.

Контррозвідники СБУ затримали жінку на спробі передачі розвідданих російській спецслужбі.

За даними слідства, зрадниця підтримувала комунікацію з окупантами через свого родича — громадянина рф, який проживає в росії і тривалий час співпрацює з фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

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