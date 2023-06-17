Астрономи знайшли шість зірок, які «тікають» з нашої галактики

Астрономи виявили шість нових зірок, що мчать на великій швидкості галактикою Чумацький Шлях. Про це пише Space.com.

При цьому дві з них, J0927 і J1235, рухаються з рекордною швидкістю. Перша з них розігналася до 2285 км/с (8,2 млн км/год), а друга — до 1694 км/с (8,2 млн км/год). Решта зірок рухаються зі швидкістю, не меншою 1000 км/с (3,6 млн км/год).

Це дозволяє зіркам уникнути гравітаційного впливу нашої галактики . Тож скоро вони можуть покинути Чумацький шлях та вирушити у міжгалактичний простір, розповів Каріма Ель-Бадрі, астроном з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Команда дослідників вважає, що причиною величезної швидкості цих зірок може бути космічний вибух наднової типу Ia. Через це вони також мають надзвичайно високу температуру поверхні.

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