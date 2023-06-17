В Україні з’явиться новий державний банк

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає можливість націоналізувати «Сенс Банк» (раніше — «Альфа-Банк») російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба ОП.

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Норми, прописані в документі, дозволять Нацбанку України націоналізувати банки підсанкційних власників. При цьому дія закону поширюватиметься саме на системні банки.

Передбачається, що виведення банку не має вплинути на його роботу та комунікацію з клієнтами.