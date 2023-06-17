СБУ показала, як евакуювала мешканців Херсонщини із затоплених населених пунктів (відео)

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ показали кадри евакуації людей із тимчасово окупованих і затоплених територій на Херсонщині.

Відео оприлюднили у пресслужбі СБУ.

Зазначають, що з перших днів підриву Каховської ГЕС співробітники Центру спецоперацій «А» разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки і оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра.

Також бійці доставляли продукти харчування та ліки за допомогою дронів.

Під час евакуації росіяни обстріляли одну з груп спецпризначенців. Але позицію окупантів, обладнану на даху житлового будинку одразу знищили ударом артилерії.

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