Росіяни обстріляли Костянтинівку: поранені 9-річна дівчинка та жінка (фото)

Унаслідок ранкового обстрілу Костянтинівки на Донеччині 17 червня зазнали поранень 9-річна дівчинка та 57-річна жінка.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, 17 червня, близько 10:20, війська рф здійснили чергову атаку на м. Костянтинівку», — йдеться в повідомленні.

Окупанти поцілили у приватний сектор, попередньо, з артилерії.

У дівчинки діагностовано закриті травми грудної клітини і живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла. У жінки — уламкове поранення ноги. Зараз їхній стан стабільний.

Також через обстріл у місті пошкоджено 11 житлових будинків, гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі.

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