На шахті в Павлограді стався вибух метану, постраждало троє людей

У ніч на 17 червня місті Павлоград Дніпропетровської області стався вибух метану стався на шахті «Ювілейна». Внаслідок події є постраждалі.

Про це повідомили в Міненерго.

Зазначають, що на момент вибуху у шахті перебувало близько 200 працівників. Троє з них отримали поранення, їх доставили до лікарні.

Як повідомляють у ДТЕК, загрози їхньому життю немає. Інших працівників також евакуювали.

Наразі ситуація стабілізована, на підприємстві триває ліквідація аварії, причини вибуху встановлюють. Робота шахти відновиться після завершення аварійних робіт та комплексної дегазації гірничих виробок.

Також у Міненерго повідомили, що уночі надійшов виклик про замінування Київської ГЕС. Відповідні служби оглянули територію, але небезпечних предметів не виявили.

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