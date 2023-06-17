Підрив Каховської ГЕС: нацпарки «Великий Луг» і «Кам’янська Січ» перетворюються на пустелю (фото)

Через підрив Каховської ГЕС національні парки «Великий Луг» і «Кам’янська Січ» на Херсонщині перетворюються на пустелю.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За розрахунками Держекоінспекції збитки для територій і колосальні: нацпарк «Великий Луг», який зараз під окупацією, втратив понад 15 млрд грн, а «Кам’янська Січ» — більше 73 млрд грн.

Площа суші на у парках може збільшитися вдвічі: у «Великому Лузі» — на понад 7 тис. га, «Кам’янська Січ» — на 5,5 тис. га.

«Нещодавно квітучі території та родючі ґрунти можуть перетворитися на пустелю. Це призведе до підвищення температур та поглибить кліматичну кризу. Збільшить ризик посух та екстремальних погодних явищ. Світ має розуміти, що такими діями країна-терорист нищить не лише Україну. Наслідки відчують усі. Агресор прирікає на голод цілі континенти. Адже від наших поставок залежить і життя людей в країнах Близького Сходу та Азії. А це близько 400 мільйонів людей», — наголосив Стрілець.

За його словами, на відновлення цих територій з їхнім тваринним та рослинним світом підуть десятиріччя. Фахівці вже працюють над розробкою таких програм.

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