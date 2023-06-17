Данія готова передати Україні винищувачі F-16, але є умова

Влада Данії підтримує передачу Україні американських літаків F-16. Але це станеться тільки за згоди США.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Трольс Лунд Пульсен.

За його словами, наразі Данія ще не ухвалила остаточного рішення про відправку винищувачів.

«Данія не може сама пожертвувати бойові літаки. Для цього потрібна коаліція країн, якщо ми хочемо надати Україні бойові військово-повітряні сили та утримувати їх. Ми також не можемо вирішити це самотужки, тому що для цього потрібен дозвіл США, оскільки F16 — це літак американської розробки. Але я також хотів би сказати, що не можу уявити, щоб ми не підтримували. Україні потрібні літаки більше, ніж будь-коли, якщо вона хоче виграти», — сказав посадовець.

Загалом на озброєнні країни 43 винищувачі F-16, 30 з них — активна частина флоту.

Нагадаємо, раніше Британія, Данія, Нідерланди і США зробили спільну заяву про посилення ППО України. Військовим передадуть сотні ракет та відповідних систем для захисту неба.

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