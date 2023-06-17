18 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 18 червня

У неділю, 18 червня, відзначають День батька та День медичного працівника. Щороку їх святкують у третю неділю червня.

Також в Україні 18 червня — День дільничного офіцера поліції.

Крім того, у світі в неділю відзначають День стабільної гастрономії, День гідності аутистів, День любителів риболовлі та Міжнародний день пікніка.

Яке релігійне свято 18 червня

18 червня православна церква вшановує пам’ять священномученика Дорофея. День також відомий під назвами Дорофєєв день, Дорофей-волхв.

Хто святкує іменини 18 червня

У неділю, 18 червня, день ангела відзначають Віктор, Ігор, Костянтин, Леонід, Маркіян, Ніка, Павло, Федір, Анастасія, Галина та Василина.

Які події відбувалися 18 червня

1583 — у Британії вперше у світі Вільяма Гібсона застрахував своє життя на суму 383 фунти.

1782 — у Швейцарії стався останній відомий випадок страти за чаклування.

1815 — Наполеон програв битву при Ватерлоо.

1889 — американець Річардсон запатентував дитячий візочок.

1932 — у Женеві вперше відбулась міжднародна конференція національних баскетбольних асоціацій, де започаткували Міжнародну федерацію баскетболу (ФІБА).

1948 — студія звукозапису Columbia Records випустила першу довгограючу платівку. Швидкість відтворення становила 33 об/хв.

1953 — генерал Мохаммед Нагіб став першим президентом Єгипту та проголосив його республікою.

1991 — Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності України.

2009 — NASA запустили космічний зонд Lunar Reconnaissance Orbiter для дослідження Місяця.

Хто народився 18 червня

1681 — Феофан Прокопович, український теолог та ректор Київської академії.

1799 — Вільям Ласселл, британський вчений, відкрив супутники Урана і Нептуна.

1868 — Хорті Міклош, останній головнокомандувач австро-угорського флоту, який був правителем Королівства Угорщина.

1926 — Аллан Сендидж, американський вчений, першим відкрив квазар — космічний об’єкт з надзвичайно великим випромінюванням.

1942 — Пол Маккартні, соліст гурту The Beatles.

1942 — Табо Мбекі політик та соратник Нельсона Мандели. Він став його наступником та другим чорношкірим президентом ПАР у 1999 році.

1949 — Ярослав Качинський, польський політик, прем’єр-міністр Польщі.

1952 — Ізабелла Росселіні, французька акторка та модель.

1986 — Андрій Волокітін, український триразовий чемпіон України з шахів у своїй віковій категорії.

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