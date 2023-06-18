Сили ППО знищили два ударні вертольоти та 12 БПЛА — Повітряні сили

За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БПЛА «Shahed-136/131», один — «Ланцет».

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

«Також за минулу та поточну добу протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня типів «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala”, «Supercam», — йдеться у повідомленні

Також по позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога наші захисники завдали понад двадцять авіаційних ударів.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ППО збила два безпілотних літальних апарати «Шахед», які росіяни випустили по Дніпропетровській області.

БПЛА були знищені у Криворізькому районі підрозділом ПВК «Схід».

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