Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 18 червня 2023 року

За минулу добу українські військові ліквідували 650 окупантів та сім БПЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати росіян станом на ранок 18 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 219820 (+650) осіб ліквідовано,

танків — 3984 (+7) од,

бойових броньованих машин — 7729 (+23) од,

артилерійських систем — 3847 (+13) од,

РСЗВ — 610 (+1) од,

засоби ППО — 364 (+0) од,

літаків — 314 (+0) од,

гелікоптерів — 304 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3371 (+7),

крилаті ракети — 1211 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6571 (+14) од,

спеціальна техніка — 522 (+2).

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