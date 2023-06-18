Пляжі Одеси визнали непридатними для купання через наслідки підриву Каховської ГЕС

Пляжі Одеси визнані непридатними для купання через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Пляжі Одеси визнали непридатними для купання через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах (у морі й лимані). Це становить реальну небезпеку для здоров’я жителів міста.

Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.

За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.

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