В ДСНС назвали кількість підтоплених населених пунктів через підрив ГЕС (фото)

Внаслідок підриву російськими терористами Каховської гідроелектростанції підтопленими залишаються 41 населений пункт України.
Про це повідомляє ДСНС.
Херсонська область:
- у створі поста «Херсон» продовжує падати рівень води. Наразі він досягає позначки 0,7 м;
- підтоплено 6 населених пунктів й 17 на тимчасово окупованій території;
- евакуйовано 2,783 особи;
- за добу відкачано більше 24 тис. т води з 82 будинків й підвалів;
- підвезено більше 401 тонни води й 36,60 тонн харчових продуктів й предметів першої необхідності.
Миколаївська область:
- частково підтопленими залишаються 18 населених пунктів у Баштанському районі;
- за добу відкачано 426 м. куб. води з території 21 домоволодіння;
- евакуйовано 832 особи.
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