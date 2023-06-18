В ДСНС назвали кількість підтоплених населених пунктів через підрив ГЕС (фото)

Внаслідок підриву російськими терористами Каховської гідроелектростанції підтопленими залишаються 41 населений пункт України.

Про це повідомляє ДСНС.

Херсонська область:

у створі поста «Херсон» продовжує падати рівень води. Наразі він досягає позначки 0,7 м;

підтоплено 6 населених пунктів й 17 на тимчасово окупованій території;

евакуйовано 2,783 особи;

за добу відкачано більше 24 тис. т води з 82 будинків й підвалів;

підвезено більше 401 тонни води й 36,60 тонн харчових продуктів й предметів першої необхідності.

Миколаївська область:

частково підтопленими залишаються 18 населених пунктів у Баштанському районі;

за добу відкачано 426 м. куб. води з території 21 домоволодіння;

евакуйовано 832 особи.

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