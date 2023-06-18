Стартував хіт-парад «МУВ» від радіо «Сільпо»: ГО «УААСП» оголосила про співпрацю з мережею супермаркетів

Громадська організація «Українська агенція з авторських та суміжних прав» (ГО «УААСП») разом з мережею супермаркетів «Сільпо» оголосили про запуск хіт-параду «Молодих Українських Виконавців» (МУВ). Головна мета спільного проєкту – популяризація нової вітчизняної музики та підвищення обізнаності українських музикантів в авторському праві.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили на офіційному сайті ГО «УААСП».

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Проєкт стартував в рамках співпраці, яку агенція та одна з найбільших національних мереж продовольчих супермаркетів нещодавно розпочали, підписавши ліцензійну угоду на виплату авторської винагороди та договір про виплату справедливої винагороди за суміжні права. Це означає, що «Сільпо» сплачуватиме роялті ГО «УААСП» за використання музичного контенту в своїх магазинах.

«Ми щиро дякуємо мережі “Сільпо” за довіру та сподіваємося на плідну співпрацю, яка принесе авторам/виконавцям визнання та роялті за використання їхньої творчості, яку ми радо виплачуватимемо авторам ГО “УААСП”», – йдеться у повідомленні організації.

Для участі у хіт-параді «Молодих Українських Виконавців» необхідно зареєструвати права на музичні твори в громадській організації «УААСП» та надіслати свої пісні на радіо. Щотижня два нових твори, які обиратиме музична редакція радіо «Сільпо», потраплятимуть у ротацію хіт-параду, який виходитиме в ефір двічі на тиждень, в суботу та неділю, а також з’являтимуться в ефірі радіостанції. Дізнатися деталі та подати заявку можна на сайті: https://silpo.ua/radio. Інформацію про обрані треки можна буде знайти в соціальних мережах «Сільпо».

Запуск хіт-параду прокоментував генеральний директор ГО «УААСП» Валерій Харчишин: «Разом з радіо “Сільпо” ми хочемо зробити використання авторської музики в публічних місцях доступним, а авторське право та поняття “роялті” зрозумілими для молодих сонграйтерів. Для цього ми створили хіт-парад “Молодих Українських Виконавців”».

Довідка:

ГО «УААСП» – перша та єдина в Україні організація колективного управління (ОКУ) авторськими правами на музичні та драматичні твори, визнана світовим товариством авторів CISAC та є повноцінним членом глобальної конфедерації. Завданням агенції є: збір, розподіл і виплата авторської винагороди для митців України та світу, а також юридичний захист інтересів авторів. Каталог організації на сьогодні налічує понад 4000 українських авторів та десятки тисяч їхніх творів, а також майже весь світовий репертуар, що налічує понад 100 мільйонів творів.

«Сільпо» – одна з найбільших українських мереж продовольчих супермаркетів, створена у 1998 році. Вона входить до торговельної корпорації Fozzy Group та налічує понад 300 супермаркетів по всій Україні, в тому числі 4 делікатес-маркети Le Silpo – в Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.