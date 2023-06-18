Російська армія зазнає найбільших втрат з моменту битви за Бахмут — британська розвідка

Російська армія зазнає найбільших особових втрат з моменту битви за Бахмут, українські військові наступають на фронті.

Про це повідомляє британське Міноборони.

У міністерстві зазначають, що Україна продовжує наступати на цих напрямках та досягла певних успіхів, проте обидві сторони зазнають значних втрат.

Окрім цього, додають у Міноборони Британії, попри відносно ефективні оборонні дії росіян на півдні, вони зазнають найбільших втрат з часів піка битви за Бахмут у березні.

Раніше Chas News розповідав що відомо про комплекс «Бал» з ракетою Х-35, який росіяни розмістили біля кордонів України.

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